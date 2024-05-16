Хикмет Гаджиев встретился с советником Байдена

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе своего визита в США встретился с советником президента США Джо Байдена Джейком Салливаном. Об этом он написал в соцсети Х.

«В Белом доме у меня состоялась очень содержательная встреча с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности, и мы рассмотрели двустороннее сотрудничество между нашими странами и перспективы дальнейшего развития наших отношений. Также обсуждались региональные и глобальные проблемы. Мы также обменялись мнениями по вопросам продвижения мира в регионе и процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений», - говорится в публикации Гаджиева.