Хикмет Гаджиев встретился с советником Байдена
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе своего визита в США встретился с советником президента США Джо Байдена Джейком Салливаном. Об этом он написал в соцсети Х.
«В Белом доме у меня состоялась очень содержательная встреча с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности, и мы рассмотрели двустороннее сотрудничество между нашими странами и перспективы дальнейшего развития наших отношений. Также обсуждались региональные и глобальные проблемы. Мы также обменялись мнениями по вопросам продвижения мира в регионе и процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений», - говорится в публикации Гаджиева.
At the @WhiteHouse had a very substantive meeting with Jake Sullivan, National Security Advisor of the President of the United States, and we reviewed bilateral cooperation between our countries and prospects of further development of our relations. Also, discussed regional and… pic.twitter.com/ucjuBjyiJW— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 17, 2024