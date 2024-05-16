Громкое заявление Зеленского о позиции Запада

Страны Запада опасаются проигрыша России в войне. Но это так не работает, и они должны дать Украине оружие для победы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", - сказал Зеленский.

Но, как заявил президент, "так оно не работает".

"Чтобы Украина победила, нам нужно дать все то, с чем побеждают", - добавил он.