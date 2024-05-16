Леонид Швец, автор haqqin.az 23:00

Прошла только половина мая, а Украина за этот месяц уже побила два рекорда. К сожалению, они оба связаны с войной, но что в Украине сейчас не связано с войной? 9 мая беспилотник взорвался, врезавшись в одну из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават» в башкирском городе Салават. По такому случаю городское руководство отменило праздничный концерт и призвало население не поддаваться панике. Украинский беспилотник пролетел минимум полторы тысячи километров, чтобы поразить цель. Предыдущее достижение – 1300 километров, которые преодолели дроны, ударившие по предприятию в Елабуге, где по иранской технологии клепают российские дроны.

А в ночь на 17 мая был поставлен рекорд по одноразовому запуску дальнобойных БПЛА. Как заявили в Министерстве обороны РФ, Украина запустила 108 дронов, включая шесть безэкипажных катеров. Все это летело и плыло по целям в Крыму, в Краснодарском крае, в Белгородской и Курской областях. Разумеется, российские генералы сообщили, что все это было сбито, однако многочисленные видеосвидетельства говорят об обратном. На одном из видео мужчина в Новороссийске, наблюдая полет БПЛА, флегматично сообщает, что пролетел уже восьмидесятый дрон. Всех свидетелей атаки живо интересует вопрос: чем занято доблестное ПВО, работы которого не видно и не слышно. Вопрос не праздный. В Новороссийске подверглись атаке мазутный терминал и терминал Импортпищепрома. Досталось нефтебазам «Газпрома» и «Транснефти». Прилетело и южнее, в Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который уже побывал под ударом 28 февраля. Почему-то оказались совершенно не защищены предприятия, расположенные в зоне объектов стратегического значения, речь в первую очередь о Новороссийском морском торговом порте. Новороссийский порт – крупнейший морской порт России не только на Черном море и в европейской части страны, но и в целом в РФ. А после разрыва торговых связей с Европой, когда резко упали объемы перевалки на балтийских и северных портах и товарные потоки устремились через Черное море, значение Новороссийска выросло в разы. Добавьте сюда вынужденное перемещение значительной части военного флота, который должен был покинуть небезопасный Севастополь и разместился именно в Новороссийск, и становится ясно, что портовая зона и рейд этого города должны охраняться как зеница ока.