На Новороссийск пролился дроновый дождь главная тема
Прошла только половина мая, а Украина за этот месяц уже побила два рекорда. К сожалению, они оба связаны с войной, но что в Украине сейчас не связано с войной?
9 мая беспилотник взорвался, врезавшись в одну из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават» в башкирском городе Салават. По такому случаю городское руководство отменило праздничный концерт и призвало население не поддаваться панике. Украинский беспилотник пролетел минимум полторы тысячи километров, чтобы поразить цель. Предыдущее достижение – 1300 километров, которые преодолели дроны, ударившие по предприятию в Елабуге, где по иранской технологии клепают российские дроны.
А в ночь на 17 мая был поставлен рекорд по одноразовому запуску дальнобойных БПЛА. Как заявили в Министерстве обороны РФ, Украина запустила 108 дронов, включая шесть безэкипажных катеров. Все это летело и плыло по целям в Крыму, в Краснодарском крае, в Белгородской и Курской областях. Разумеется, российские генералы сообщили, что все это было сбито, однако многочисленные видеосвидетельства говорят об обратном. На одном из видео мужчина в Новороссийске, наблюдая полет БПЛА, флегматично сообщает, что пролетел уже восьмидесятый дрон. Всех свидетелей атаки живо интересует вопрос: чем занято доблестное ПВО, работы которого не видно и не слышно.
Вопрос не праздный. В Новороссийске подверглись атаке мазутный терминал и терминал Импортпищепрома. Досталось нефтебазам «Газпрома» и «Транснефти». Прилетело и южнее, в Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который уже побывал под ударом 28 февраля. Почему-то оказались совершенно не защищены предприятия, расположенные в зоне объектов стратегического значения, речь в первую очередь о Новороссийском морском торговом порте.
Новороссийский порт – крупнейший морской порт России не только на Черном море и в европейской части страны, но и в целом в РФ. А после разрыва торговых связей с Европой, когда резко упали объемы перевалки на балтийских и северных портах и товарные потоки устремились через Черное море, значение Новороссийска выросло в разы. Добавьте сюда вынужденное перемещение значительной части военного флота, который должен был покинуть небезопасный Севастополь и разместился именно в Новороссийск, и становится ясно, что портовая зона и рейд этого города должны охраняться как зеница ока.
Когда в ночь на 4 августа 2023 года морские дроны атаковали корабли Черноморского флота РФ на новороссийском рейде, серьезно повредив десантный корабль «Оленегорский горняк», это вызвало крайнюю озабоченность российского руководства: на некоторое время работа Новороссийского порта была остановлена со всеми вытекающими из этого убытками. Защиту от морских дронов усилили, но вот оказалось, что с воздуха предприятия в зоне порта остались не прикрыты.
Обращает на себя внимание атака мазутного терминала. Наблюдатели высказывают версию, что удар по точке отгрузки мазута на экспорт нарушает весь процесс переработки нефти в России. Накапливаемый объем мазута, неотъемлемого продукта переработки, просто негде хранить, что может привести к вынужденному сокращению переработки нефти в целом. Украина ищет и находит слабые места в главном источнике российского могущества – нефтегазовой промышленности.
Массовая дроновая атака 17 мая, несомненно, будет иметь продолжение, и где России напастись средств ПВО, чтобы обезопасить свою огромную территорию, не скажет даже многоумный Андрей Белоусов, которого Путин отрядил навести порядок в оборонном ведомстве. Бесконечные просторы, наверное, кому-то внушают большую гордость, а ответственным людям – головную боль.