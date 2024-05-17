Эстонский министр ответил Кадырову

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который предложил нанести по его стране ракетный удар. Слова главы МИД приводит издание Delfi.

Ранее Кадыров предложил Кремлю нанести "точечный ракетный удар" по Эстонии за то, что она приняла закон, позволяющий легализовать использование российских активов и передать их Украине в качестве компенсации за войну.

"Прилеты нескольких условных "Кинжалов" быстро приведут в чувство наиболее "горячие" эстонские головы", - написал в Telegram глава Чечни.

Цахкна, комментируя эти угрозы, счел их подтверждением того, что "в Кремле боятся, и Эстония проводит правильную политику".

"Это четкое свидетельство того, что мы идем по единственно правильному пути", - заявил глава МИД.

Цахкна также заверил, что Кремлю не удастся запугать Эстонию. Страна продолжит свои усилия, чтобы оказать всю необходимую помощь Украине.

"Путин играет на наших страхах, но мы не боимся. Эти угрозы эскалации еще ни разу не были воплощены в жизнь", - констатировал глава МИД.