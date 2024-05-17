Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев разразился скандальным заявлением по поводу обстрелов Белгорода. Он обвинил белгородцев в том, что "по их городу прилетает", потому что они "неправильно молятся". Соответствующее видео священник опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"А Белгород должен с утра до вечера молиться Иоасафу Белгородскому, чтобы он защитил город... А когда бомбят Белгород, что-то я не заметил, нету такого ажиотажа молитвенного возле Иоасафа… Белгородчане, по идее, должны были давным-давно прозреть и постоянно совершать молебные пения, крестные ходы, псалтырные чтения, коленопреклонения всякие, чтобы Господь помиловал эти Теткино, Белгород, Шебекино", - наставил российский священник.