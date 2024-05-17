Представитель ХАМАС о заложниках: Их нет в живых…

Заместитель Яхьи Синвара и член Политбюро ХАМАС Халил Алахия дал интервью ливанским СМИ, в ходе которого ответил на вопрос об удерживаемых в плену израильтянах.

"70% похищенных погибли в результате атак ЦАХАЛ", – заявил представитель ХАМАС.

Следовательно, согласно официальной информации, 40 похищенных и удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа больше нет в живых.

7 октября прошлого года террористы ХАМАС похитили не только израильтян, но и граждан других стран, включая США, Великобританию, Германию, Россию и Филиппины. Также были похищены более десяти граждан Таиланда, работавших на тепличных фермах возле анклава. Итальянские власти заявили, что 10 из их граждан, включая годовалого ребенка, были похищены в секторе Газа.