Белый дом о четырех целях крупной помощи Украине

Средства в размере $2 млрд, о выделении которых Украине 15 мая сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, могут быть использованы для закупки вооружений у других стран для Киева. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы внимательно следим за российским наступлением на северо-востоке Украины и круглосуточно работаем над тем, чтобы передать вооружения и технику украинским солдатам с целью помочь им отразить эти атаки", - отметил он, напомнив, что США в последние недели объявили о выделении новой военной помощи Киеву.

По его словам, выделение средств в размере $2 млрд направлено на четыре цели.

"Во-первых, чтобы помочь Украине закупать вооружения и технику для отражения наступления России. Во-вторых, для инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. В-третьих, чтобы помочь Украине закупать военную технику у других стран, помимо США. И, наконец, эти средства могут помочь другим странам отойти от [применения] российских систем [вооружений] и станут стимулом для пожертвований в пользу Украины", - пояснил Кирби.