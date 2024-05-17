«Он хочет, чтобы Украина и украинцы исчезли…»

"Его цель никогда не менялась. Он хочет, чтобы Украина исчезла как независимая суверенная страна, чтобы украинцы как этнос исчезли и чтобы мы не были частью НАТО. Следовательно, свои планы он не меняет. Он хочет расширить фронт, чтобы растянуть наши силы и распылить их. Он пользуется тем, что есть задержка в поставках оружия в Украину. Вот что он делает", - сказал министр.

По словам Умерова, Украина способна защитить себя: "У нас есть четкий план. Наша стратегическая цель - выйти на границы 1991 года. И мы пытаемся защитить наших людей. Мы держим позиции".

Отвечая на вопрос о гораздо более широкой мобилизации в Украине, чем это было раньше, и о снижении призывного возраста, министр обороны отметил, что украинская власть работает над тем, чтобы привлечь большее количество людей на фронт.

"Мы также открываем рекрутинговые центры, проводим тренинги. Это война, в которой мы должны победить. Именно поэтому нам нужно больше людей. Мы изменили правила мобилизации, мы обеспечиваем как можно лучшую подготовку. И сейчас есть потребность в закрытии пробелов. Именно поэтому мы и проводим мобилизацию", - пояснил Умеров.