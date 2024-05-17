Израильская армия сообщила об авиаударе по району города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Согласно заявлению армейской пресс-службы, бомбардировку осуществил истребитель ВВС.

Атака была предпринята боевым самолетом ЦАХАЛ и нацелена против группы боевиков, готовившихся совершить теракт в кратчайшие сроки.

В то же время арабские источники сообщают о ликвидации лидера батальона «Исламского джихада» в Дженине Ислама Хамейсы.

Также сообщается, что в результате атаки ЦАХАЛ 8 раненых террористов были доставлены в две больницы Дженина.