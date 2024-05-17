Санду рассказала, почему не едет в Приднестровье

Молдавский президент Майя Санду заявила, что воздерживается от визитов в Приднестровский регион страны, чтобы "поддерживать стабильность" по обе стороны Днестра. Об этом она сказала в интервью телеканалу TV8.

Санду отметила, что власть в Кишиневе "хочет поддерживать стабильность, особенно в условиях войны в Украине".

"И это не тот случай, чтобы дестабилизировать ситуацию. Я уверена, что с другой стороны (Днестра – ред.) будут действия, которые перерастут в дестабилизирующие действия (если я приеду. – Ред.)", – добавила она.

Санду подчеркнула: если она не может встретиться с жителями левого берега Днестра, то у нее нет другого смысла туда ехать.