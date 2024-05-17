Помощник Байдена летит на Ближний Восток. С кем он встретится и что обсудит?

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Саудовскую Аравию и Израиль обсудит перспективы ближневосточного урегулирования. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, 18 мая у Салливана запланирована встреча с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Во время этих консультаций представитель американской администрации рассчитывает обсудить "двусторонние и региональные вопросы", в том числе ситуацию в секторе Газа и усилия по "достижению устойчивого мира и безопасности в регионе".

19 мая Салливан проведет встречи с представителями израильского руководства, в том числе с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Они обсудят "усилия по освобождению [удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС] заложников, разрешение гуманитарного кризиса", а также "нанесение поражения ХАМАС" как военными методами, так и посредством реализации политического плана, отметил Кирби.