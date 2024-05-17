Азербайджан зовет туристов из Китая
Туристический потенциал Азербайджана впервые демонстрируется на проходящей с 16 по 18 мая Международной туристической выставке в Гуанчжоу (GITF 2024).
Страну на выставке представляют 6 местных партнеров, среди которых Бюро по туризму Азербайджана, «Азербайджанские авиалинии», туристический центр «Шахдаг» и Центр управления заповедниками.
В первый день представительством БТА в Китае была проведена презентация, в ходе которой участникам были подробно продемонстрированы туристические возможности нашей страны.
Посетителям стенда предоставляется детальная информация об основных туристических направлениях и истории Азербайджана, а также о возможностях делового туризма и объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО на его территории. Наряду с этим, гостей угощают традиционными сладостями, в том числе им рассказывают об образцах национальной кухни и виноделии в стране.
В рамках мероприятия проводятся встречи с представителями индустрии туризма Китая и других стран-участниц, а также интервью с представителями СМИ.
Кроме того, 16 мая 2024 года Бюро по туризму Азербайджана было удостоено первого места в категории «Потенциальное туристическое направление» на конкурсе Chinese Tourist Welcome Award 2024, организованном со стороны China Outbound Tourism Research Institute (Китайский научно-исследовательский институт выездного туризма).
Отметим, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом количество китайских граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось более чем в 6 раз.