Азербайджан зовет туристов из Китая

В первый день представительством БТА в Китае была проведена презентация, в ходе которой участникам были подробно продемонстрированы туристические возможности нашей страны.

Страну на выставке представляют 6 местных партнеров, среди которых Бюро по туризму Азербайджана, «Азербайджанские авиалинии», туристический центр «Шахдаг» и Центр управления заповедниками.

Туристический потенциал Азербайджана впервые демонстрируется на проходящей с 16 по 18 мая Международной туристической выставке в Гуанчжоу (GITF 2024).

Посетителям стенда предоставляется детальная информация об основных туристических направлениях и истории Азербайджана, а также о возможностях делового туризма и объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО на его территории. Наряду с этим, гостей угощают традиционными сладостями, в том числе им рассказывают об образцах национальной кухни и виноделии в стране.

В рамках мероприятия проводятся встречи с представителями индустрии туризма Китая и других стран-участниц, а также интервью с представителями СМИ.