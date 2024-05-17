Украина хочет нанести американским оружием удары по городам России

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой определить цели на территории России, по которым Киев может наносить удары. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По ее данным, Киев также попросил Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против целей на территории России.

Как отмечает издание, этот запрос был сделан на прошлой неделе и сейчас находится на рассмотрении у американских властей.

При этом, как подчеркивает WSJ, если США согласятся на такие изменения, это будет означать "серьезное изменение в политике администрации".