Франция готовит «сверхсекретные подразделения» против России

Вооруженные силы Франции готовят новое подразделение разведчиков, предназначенное для поддержки наступательных операций, которое было бы полезно в Украине в боях с российской армии. Об этом сообщает радиостанция RTL, корреспонденту которой удалось понаблюдать за учениями этого подразделения в Эстонии.

"Мы будем проникать, пытаться подобраться к позициям противника и даже обойти его. Затем у нас будет два решения в плане разведки. Развернуть наш беспилотник или воспользоваться старым добрым способом - глазами. Мы можем видеть немного окружающей местности. Это очень похоже на то, что мы видим в Украине и на великих равнинах Востока. Так что для нас это очень интересно", - рассказал один из членов отряда FRAN, старший сержант Кентен.

Утверждается, что бойцы этого подразделения "могут часами скрываться в кустарнике", благодаря камуфляжу, и использовать беспилотники, чтобы наблюдать за противником с высоты 200-300 м. Это "экспериментальное подразделение суперскрытных солдат" призвано выявлять опорные пункты противника, искать точки входа в траншеи и координировать действия штурмовых групп, которые будут их захватывать.