Кич Чен Ын посмотрел, как вылетела ракета
Северная Корея 17 мая провела испытательный запуск тактической баллистической ракеты, оснащенной новой системой наведения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
На испытаниях присутствовал Ким Чен Ын.
"Главное управление ракетостроения КНДР 17 мая провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты с применением новой навигационной системы автономного управления. Данный испытательный запуск подтвердил точность и надежность этой системы", - говорится в сообщении.