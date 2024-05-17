Россия и Иран минируют Африку горячая тема
Появилась информация о стремлении Ирана заключить сделку с Нигером, в рамках которой он при посредничестве России закупит не менее 300 тонн так называемого «желтого урана», иными словами – уранового концентрата.
В реальности переговоры проходили в начале нынешнего года, вскоре после того, как высокопоставленные нигерийские чиновники посетили Москву, а затем и Тегеран для укрепления военного сотрудничества. Видимо, в ходе этих визитов и возникла идея этой авантюры, которую три стороны планировали провести в обход МАГАТЭ.
Нужно отметить, что до этого в течение 3-4 лет Тегеран упорно домогался, чтобы в подобном формате уран ему поставил Казахстан. Но Астана ему в этом категорически отказывала – репутация для Казахстана оказалась дороже денег. Другое дело – Нигер и Россия. Их репутация на международной арене не особо волнует, к тому же провернуть урановую аферу и тем самым облапошить Запад – по нынешним временам дело даже в чем-то и геройское.
Кстати, когда эта история вскрылась и сделка сорвалась – хунта Нигера была в ярости, 56 миллионов долларов, ее цена, на дороге не валяются. А потому категорически потребовала от США вывести американский военный контингент из страны. Что, кстати, Вашингтоном и было сделано. Впрочем, осуществлению «урановой аферы» это не помогло, она была засвечена, а нигерская хунта стала все отрицать.
Что совершенно не означает, что нечто подобное не произойдет в следующий раз – и более успешно для Тегерана. Россия и Иран действуют в Африке рука об руку. А где иранцы – там обязательно КСИР, формирующий своих прокси.
Это правило не знает исключений. Еще в период с 2019 по 2022 год Касем Сулеймани активно формировал ячейки сторонников Ирана в Центральноафриканской Республике, Чаде, Гамбии, Гане, Нигере и Судане для атак на объекты США и Израиля в этих странах.
Но это – ячейки. А в Нигерии действует целое «Исламское движение Нигерии» (IMN), в рядах которого около 60 000 человек. Лидер IMN, шейх Ибрагим Закзаки, регулярно ездит в Иран, где его в октябре 2023 принимал Али Хаменеи, выступает в поддержку ХАМАС и «Хезболлы», теократию иранского типа считает наиболее подходящим для Нигерии типом государственного устройства.
Есть достоверная информация, что некоторые члены IMN проходят военную подготовку в лагерях «Хезболлы» в Ливане. А на содержание этого движения, по данным 2017 года, Тегеран выделяет ежегодно не менее 120 тысяч долларов. Словом, уже почти готовые прокси, о которых мы еще услышим.
Кто-то использует Африку как кладовую природных ресурсов. Кто-то – как поле столкновения геополитических интересов. Иран – минирует Черный континент, создавая здесь своих прокси, которые выступят по его сигналу в удобный момент.
Разговоры про экономическое сотрудничество – это для отвода глаз, поскольку в этом плане в настоящее время Тегеран мало что может дать Африке из того, что ей действительно нужно. Только взрывоопасную идеологию. А как она работает и что в конечном итоге приносит мирному населению– мы прекрасно видим на Ближнем Востоке.