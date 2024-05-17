Джавад Шабири, автор haqqin.az 08:36

Появилась информация о стремлении Ирана заключить сделку с Нигером, в рамках которой он при посредничестве России закупит не менее 300 тонн так называемого «желтого урана», иными словами – уранового концентрата. В реальности переговоры проходили в начале нынешнего года, вскоре после того, как высокопоставленные нигерийские чиновники посетили Москву, а затем и Тегеран для укрепления военного сотрудничества. Видимо, в ходе этих визитов и возникла идея этой авантюры, которую три стороны планировали провести в обход МАГАТЭ.

Нужно отметить, что до этого в течение 3-4 лет Тегеран упорно домогался, чтобы в подобном формате уран ему поставил Казахстан. Но Астана ему в этом категорически отказывала – репутация для Казахстана оказалась дороже денег. Другое дело – Нигер и Россия. Их репутация на международной арене не особо волнует, к тому же провернуть урановую аферу и тем самым облапошить Запад – по нынешним временам дело даже в чем-то и геройское. Кстати, когда эта история вскрылась и сделка сорвалась – хунта Нигера была в ярости, 56 миллионов долларов, ее цена, на дороге не валяются. А потому категорически потребовала от США вывести американский военный контингент из страны. Что, кстати, Вашингтоном и было сделано. Впрочем, осуществлению «урановой аферы» это не помогло, она была засвечена, а нигерская хунта стала все отрицать.

Что совершенно не означает, что нечто подобное не произойдет в следующий раз – и более успешно для Тегерана. Россия и Иран действуют в Африке рука об руку. А где иранцы – там обязательно КСИР, формирующий своих прокси. Это правило не знает исключений. Еще в период с 2019 по 2022 год Касем Сулеймани активно формировал ячейки сторонников Ирана в Центральноафриканской Республике, Чаде, Гамбии, Гане, Нигере и Судане для атак на объекты США и Израиля в этих странах. Но это – ячейки. А в Нигерии действует целое «Исламское движение Нигерии» (IMN), в рядах которого около 60 000 человек. Лидер IMN, шейх Ибрагим Закзаки, регулярно ездит в Иран, где его в октябре 2023 принимал Али Хаменеи, выступает в поддержку ХАМАС и «Хезболлы», теократию иранского типа считает наиболее подходящим для Нигерии типом государственного устройства.