Глава МАГАТЭ хочет приехать в Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует в мае посетить Россию. Он уточнил, что может посетить Калининград, чтобы обсудить технические аспекты вокруг захваченной Россией Запорожской АЭС (ЗАЭС), пишут российские СМИ.

«Возможно, это будет ближе к концу месяца. И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров», - заявил он.

Гросси также подчеркнул, что «намерен обсудить с российской стороной ситуацию с безопасностью ЗАЭС и вопросы вокруг систем безопасности, которые касаются топлива и самого объекта».