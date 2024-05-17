Индия хочет предоставить Армении доступ к морю

Индия ждет подробностей от армянской стороны касательно использования порта Чабахар и обязательно учтет их, когда получит четкие предложения от Армении по этому вопросу. Об этом армянским СМИ сообщила посол Индии в Ереване Нилакши Саха Синха.

«Мы ждем подробностей от армянской стороны и обязательно учтем их, когда получим четкие предложения от армянской стороны», - подчеркнула посол, отметив, что в обсуждениях между двумя странами представители Армении проявили интерес в использовании порта Чабахар.

Говоря о возможной роли Еревана в развитии коммуникационного маршрута из Индии в порт Чабахар, а затем к Черному морю, посол Нилакши Саха Синха отметила, что Армения, будучи страной, не имеющей выхода к морю, определенно нуждается в большем количестве коммуникационных проектов. «Если это осуществится, я думаю, это поможет Армении преодолеть тот факт, что она не имеет выхода к морю», - заключила посол.