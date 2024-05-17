В России опять что-то горит видео
В российском Новороссийске горит подстанция.
Кадры публикуют телеграм-каналы.
May 18, 2024
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В российском Новороссийске горит подстанция.
Кадры публикуют телеграм-каналы.
May 18, 2024
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