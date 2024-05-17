Трамп заявил, что США управляют идиоты

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его страной управляют «идиоты и некомпетентные люди». Такое мнение он выразил во время выступления на мероприятии республиканцев в штате Миннесота.

«Такие идиоты управляют этой страной. Мы вполне можем в ближайшие пять месяцев оказаться в состоянии третьей мировой войны, потому что у нас есть некомпетентные люди, он (лидер США Джо Байден) некомпетентный человек», - сказал Трамп.

Он также традиционно отметил, что Байден является «худшим президентом» в истории страны.