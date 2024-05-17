Украина оставляет Россию без топлива

Украина вывела из строя почти 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Удары беспилотников привели к росту внутренних цен на топливо, но оказали минимальное влияние на производство электроэнергии, пишет Bloomberg.

«Чтобы смягчить влияние этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, которые планировала импортировать из Казахстана, и предоставила приоритет отгрузке нефтепродуктов российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта», – говорится в докладе разведывательного управления Министерства обороны США.