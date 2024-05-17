Израиль и ХАМАС прекратили переговоры

Переговоры между правительством Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС приостановлены. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Консультации зашли в тупик из-за того, что участники конфликта не могут договориться об условиях освобождения заложников. "Источники указали, что расхождения между сторонами очень большие, особенно по поводу термина "конец войны", а также по поводу требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать ХАМАС", - указывает Kan.