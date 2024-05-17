Итог визита Путина в Китай: Си Цзиньпин начнет торговать Россией главная тема
Широко разрекламированный визит Владимира Путина в Китай не принес тех результатов, на которые рассчитывали в Москве.
Впрочем, говорить о том, что он закончился безрезультатно – не совсем правильно, поскольку стало ясно, что все разговоры о возникновении оси «Россий-Китай» оказались пустыми фантазиями. Ось – предполагает некое равенство, а сейчас в отношениях с Пекином российская сторона занимает место «младшего брата китайского императора».
Когда это стало понятно – государственный визит российского президента, заранее анонсированный как событие исторического значения, скатился в туристическую поездку по достопримечательностям Харбина. В сухом остатке – только золотой значок, чем-то напоминающий пайцзу, и топинамбур с говяжьими хрящами.
Кстати, и золотой значок оказался с каким-то изъяном, поскольку, когда его попытался предъявить при посещении Дома народных собраний на встречу Си и Путина Шойгу – охрана не пустила , и он был вынужден стоять на улице, пока служба протокола улаживала возникшее недоразумение. А ведь Сергей Кожугетович был одним из главных лоббистов российского «разворота к Китаю». Словом, как-то неудобно получилось.
Газопровод «Сила Сибири», который российская сторона продвигает вот уже семь лет, в одном коридоре с которым Владимир Путин предложил проложить еще и нефтепровод, – китайцам не интересен. Ни с нефтью, ни без нее. Потому как «Газпром» – это не коммерческая компания, а политический инструмент в руках Кремля, а, следовательно, работать с ним невыгодно. И китайцы это понимают лучше, чем кто бы то ни было, даже если Москва предлагает Пекину приобрести принадлежащие «Газпрому» месторождения.
Проблема с банковскими платежами осталась, вопреки ожиданиям, нерешенной. По этому поводу российский президент скороговоркой произнес: «Вопросы, касающиеся расчетов, обсуждаются на уровне участников экономической деятельности. Решения возможны, они есть». Но какие и когда – говорить не стал, свернув эту тему, которая максимально болезненна для российского бизнеса, который с февраля криком кричит, что китайские банки стали закрывать счета российским и белорусским компаниям под угрозой вторичных санкций со стороны США.
Вдобавок ко всему в ходе визита выяснилось еще одно неприятное обстоятельство - сотрудничество Китая и России в военно-технической сфере сходит на «нет». Китай, являвшийся вторым по величине покупателем российских вооружений в мире, потерял к этой теме интерес. Теперь Пекин в основном заинтересован лишь в некоторых российских авиационных технологиях, которые используются в последнем поколении истребителей.
Ну и Китай продолжит импорт двигателей советских моделей, поскольку его собственное производство подобной техники пока не может удовлетворить потребности. А в отношении других видов вооружений, в том числе и С-400, «Ланцеты» и прочие «Кинжалы», на что рассчитывали в Кремле, Китай теперь будет полагаться на собственные силы. Не говоря уже о сотрудничестве в области военно-морского судостроения, которое Пекин полностью свернул за ненадобностью.
В итоге, те 11 соглашений, которые были подписаны в ходе визита, вроде трансграничного резервата «Земля больших кошек», а также определение фитосанитарных норм по поставкам топинамбура и говяжьих хрящей, единая концепция развития острова Большой Уссурийский, – это соглашения второго и даже третьего плана, для подписания которых пышного государственного визита не требуется.
Это больше похоже на другое – на ревизию Китаем российских активов, не пропустили ли чего-нибудь нужного из того, что они уже подмяли под себя. Теперь именно так и будет выглядеть российско-китайское безграничное партнерство, которое и не партнерство вовсе, а что-то вроде вассальной зависимости.
Все - как и предсказывалось несколько лет назад: пользуясь мировой изоляцией России, Пекин подминает ее по себя, наращивая тем самым свой международный вес и показывает Вашингтону, что решать мировые проблемы, вопросы войны и мира придется, считаясь с мнением Пекина.
Или, иными словами, Си Цзиньпин, благодаря недальновидной агрессивной политике Кремля, близок к тому, чтобы занять на мировой арене именно то место, на которое претендовал российский лидер, – мирового решалы. «Вот такая загогулина, понимаешь», как говорил один президент.
Российский и китайский лидеры схожи в своей нелюбви к Западу. Но есть нюанс, который все и определяет. Владимир Путин считает его абсолютным злом, и путь ему туда заказан. Си Цзиньпин же относится к США и Европе как к равноправным и богатым партнерам, не хочет их терять, выстраивает с ними политический диалог - и, в результате, пользуется встречным уважением.
И в заключение – о том, что волнует многих, то есть к вопросу о том, заставит ли Си Цзиньпин Владимира Путина остановить конфликт в Украине. Вокруг этого вопроса намешано много всего, вплоть до конспирологии. На мой взгляд, Пекину желателен мир. Но на условиях, выгодных прежде всего Китаю, когда все усилия коллективного Запада отвлечены на конфликт с Москвой.
Именно отсюда эта прозвучавшая в Пекине сложная формулировка про «необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта». Уверен, что ее составляли именно китайцы, поскольку ничего конкретного – и каждая сторона найдет в ней то, что хочет.
Объективно сложившаяся сейчас ситуация выгодна Пекину. Но и конфликтовать с Западом из-за Путина он не намерен. Поэтому будет отчаянно торговаться за то, что он от Запада получит, если окажет давление на Кремль. И, судя по всему, торг уже идет.