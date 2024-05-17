Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:24

Широко разрекламированный визит Владимира Путина в Китай не принес тех результатов, на которые рассчитывали в Москве. Впрочем, говорить о том, что он закончился безрезультатно – не совсем правильно, поскольку стало ясно, что все разговоры о возникновении оси «Россий-Китай» оказались пустыми фантазиями. Ось – предполагает некое равенство, а сейчас в отношениях с Пекином российская сторона занимает место «младшего брата китайского императора». Когда это стало понятно – государственный визит российского президента, заранее анонсированный как событие исторического значения, скатился в туристическую поездку по достопримечательностям Харбина. В сухом остатке – только золотой значок, чем-то напоминающий пайцзу, и топинамбур с говяжьими хрящами.

Кстати, и золотой значок оказался с каким-то изъяном, поскольку, когда его попытался предъявить при посещении Дома народных собраний на встречу Си и Путина Шойгу – охрана не пустила , и он был вынужден стоять на улице, пока служба протокола улаживала возникшее недоразумение. А ведь Сергей Кожугетович был одним из главных лоббистов российского «разворота к Китаю». Словом, как-то неудобно получилось. Газопровод «Сила Сибири», который российская сторона продвигает вот уже семь лет, в одном коридоре с которым Владимир Путин предложил проложить еще и нефтепровод, – китайцам не интересен. Ни с нефтью, ни без нее. Потому как «Газпром» – это не коммерческая компания, а политический инструмент в руках Кремля, а, следовательно, работать с ним невыгодно. И китайцы это понимают лучше, чем кто бы то ни было, даже если Москва предлагает Пекину приобрести принадлежащие «Газпрому» месторождения. Проблема с банковскими платежами осталась, вопреки ожиданиям, нерешенной. По этому поводу российский президент скороговоркой произнес: «Вопросы, касающиеся расчетов, обсуждаются на уровне участников экономической деятельности. Решения возможны, они есть». Но какие и когда – говорить не стал, свернув эту тему, которая максимально болезненна для российского бизнеса, который с февраля криком кричит, что китайские банки стали закрывать счета российским и белорусским компаниям под угрозой вторичных санкций со стороны США.

Вдобавок ко всему в ходе визита выяснилось еще одно неприятное обстоятельство - сотрудничество Китая и России в военно-технической сфере сходит на «нет». Китай, являвшийся вторым по величине покупателем российских вооружений в мире, потерял к этой теме интерес. Теперь Пекин в основном заинтересован лишь в некоторых российских авиационных технологиях, которые используются в последнем поколении истребителей. Ну и Китай продолжит импорт двигателей советских моделей, поскольку его собственное производство подобной техники пока не может удовлетворить потребности. А в отношении других видов вооружений, в том числе и С-400, «Ланцеты» и прочие «Кинжалы», на что рассчитывали в Кремле, Китай теперь будет полагаться на собственные силы. Не говоря уже о сотрудничестве в области военно-морского судостроения, которое Пекин полностью свернул за ненадобностью.

В итоге, те 11 соглашений, которые были подписаны в ходе визита, вроде трансграничного резервата «Земля больших кошек», а также определение фитосанитарных норм по поставкам топинамбура и говяжьих хрящей, единая концепция развития острова Большой Уссурийский, – это соглашения второго и даже третьего плана, для подписания которых пышного государственного визита не требуется. Это больше похоже на другое – на ревизию Китаем российских активов, не пропустили ли чего-нибудь нужного из того, что они уже подмяли под себя. Теперь именно так и будет выглядеть российско-китайское безграничное партнерство, которое и не партнерство вовсе, а что-то вроде вассальной зависимости. Все - как и предсказывалось несколько лет назад: пользуясь мировой изоляцией России, Пекин подминает ее по себя, наращивая тем самым свой международный вес и показывает Вашингтону, что решать мировые проблемы, вопросы войны и мира придется, считаясь с мнением Пекина.