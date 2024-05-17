Трамп потребовал проверить Байдена на допинг

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен требовать допинг-проб перед дебатами со своим преемником и конкурентом Джо Байденом. 

Трамп обещал потребовать допинг-проб перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего лидера страны накачают стимулирующими препаратами.

«Я, кстати, собираюсь потребовать допинг-теста. Нет, я на самом деле собираюсь», - отметил он.