Впервые азербайджанские школьники завоевали медаль на Международном конкурсе научных и инженерных достижений.

Учащиеся 10 класса Всемирной школы Университета "Хазар" завоевали бронзовую медаль в номинации «Биомедицина и науки о здоровье» на конкурсе, проходившем в Калифорнии 11-17 мая. Кроме того, специальной награды в номинации «Робототехника» удостоены Ниджат Тагизаде, учащийся 10 класса этой же школы, и Хазар Гусейнов, учащийся 10 класса образовательного комплекса №132-134.

Отметим, что Международный конкурс научных и технических достижений (ISEF) — престижное в мире научное соревнование для учеников.