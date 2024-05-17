Трамп готовит беспрецедентную депортацию

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах намерен свернуть иммиграционную программу Байдена и заложить основу для того, что, по его словам, станет крупнейшей массовой депортацией в истории США, пишет The Washington Post.

Среди шагов готовятся ускоренное рассмотрение документов для скорейшего выдворения иностранцев и отмена защиты от депортации для сотен тысяч мигрантов. Также администрация Трампа намерена заставить страны по всему миру принять обратно своих депортированных граждан.

Антимиграционная риторика является краеугольным камнем предвыборной кампании Трампа, и она способна на выборах склонить чашу весов на его сторону, пишет издание.