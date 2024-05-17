Азербайджан впервые примет Кубок мира по лыжному альпинизму

Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) одобрила заявку на проведение Кубка мира в Азербайджане, поданную Федерацией зимних видов спорта нашей страны.

Было принято решение о проведении Кубка мира в Шахдаге, а само соревнование включено в календарь Международной федерации. Оно пройдет 11-12 января 2025 года.

Международная федерация положительно ответила на заявку Азербайджана, приняв во внимание отчет, предоставленный со стороны ISMF после серии международных соревнований по лыжному альпинизму, прошедших в Шахдаге 9-10 марта текущего года и организованных Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и туристическим центром «Шахдаг».