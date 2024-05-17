Когда запустят Зангезурский коридор?

Министр инфраструктуры и транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу рассказал о планах начать строительство железной дороги между Карсом и Игдыром в конце года и завершить ее в течение пяти лет.

Уралоглу также отметил, что строительство железнодорожного участка между Нахчываном и Зангиланом может занять несколько лет.

«Открытие Зангезурского коридора станет важной альтернативой для налаживания экономических связей между Азией и Европой», - отметил министр.

Уралоглу в том числе не исключил возможности прохождения коридора через территорию Ирана. «Окончательное решение еще не принято. Отдельные участки коридора могут проходить как по территории Ирана, так и Армении», - сказал министр в эфире TGRT Haber.