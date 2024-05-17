Стрелявшего в премьера Словакии доставили в суд фото
71-летний писатель Юрай Цинтула, подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставлен в суд, сообщает Associated Press.
Сообщается, что прокуратура подала ходатайство об аресте подозреваемого в покушении.
Напомним, что 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в него, нанеся тяжелые ранения. Преступник был задержан.
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