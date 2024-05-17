Аналитики турецкой разведки: «Хорасан» может взорвать Центральную Азию по страницам доклада
Накануне haqqin.az обнародовал доклад, подготовленный Национальной академией разведки Турции. Главная фабула: «ИГИЛ-Хорасан» планируют «создать новую волну радикализации и террора посредством Центральной Азии».
Для «ИГИЛ-Хорасан», которых мы далее будем также называть «хорасанитами», враги – весь мир. И Америка, и Европа, и шиитский Иран, и Россия, и режимы в странах Центральной Азии. И сражаться с ними она готова безжалостно и бесконечно. Что, естественно, требует человеческого ресурса. И здесь «хорасанитам» крупно повезло – они открыли настоящий Клондайк.
Но сначала – немного теории. ИГИЛ - группировка, в которой четко прослеживаются три периода истории ее существования.
На первом этапе она являлась классической маргинальной и очень локальной группировкой, не имеющей внятно артикулированных целей и задач.
Второй этап ИГИЛ начался, когда деклассированные представители режима Саддама Хусейна после поражения в войне и в правах взяли эту группировку в качестве инструмента возвращения к власти.
И третий, современный, период - после разгрома ИГИЛ второго периода и возвращения группировки к статусу классической террористической. Но именно в этот период она, на основании критического анализа теоретического наследия своих предшественников, пережила период организационной трансформации, направленной на повышение собственной неуязвимости – и, одновременно, на расширение театра деятельности.
Суть этой трансформации заключалась к переходу в то состояние, при которой ей больше не нужно идейно мотивировать боевиков, создавать сложные когнитивные технологии. Достаточно лишь найти социально обездоленных и хронически бедных людей, готовых на любую работу, и предложить им решить их материальные проблемы.
А где на постсоветском пространстве таких людей больше всего? Правильно, в государствах Центральной Азии. Там количество обездоленных нищих людей без малейших социальных перспектив и с неустойчивой идейной составляющей огромно.
Возьмем Таджикистан. Его экономика умирает, правительство столь же враждебно относится ко многим формам ислама, как и к любым проявлениям инакомыслия. Местная служба безопасности следит за проповедями и религиозным персоналом, женщинам запрещено молиться в мечетях, а дети не могут получать религиозного образования. Все «иностранные» исламские обычаи, такие как ношение хиджаба по эмиратскому или турецкому образцу, запрещены, а мужчинам, получившим религиозное образование за границей, не разрешается становиться имамами по возвращении. То есть – часть мусульман принудительно загоняется в подполье.
Для властей Таджикистана появление «хорасанитов» стало одновременно и благословением – поскольку служит дополнительным обоснованием репрессий против несогласных, но одновременно и проклятием – поскольку резко возросла угроза для выстроенной ими с 1997 года власти.
Какое-то время в Душанбе считали, что социальное напряжение можно снизить, выдавливая активную часть населения за границу, делая их трудовыми мигрантами. Но выяснилось, что это сродни лечению воспаления аппендицита «витаминками». Поскольку Россия оказалась для трудовых мигрантов враждебной средой.
Лишенные гражданских прав трудовые мигранты, оторванные от своих родственников и привычной общины, живут в унизительных условиях, обкладываются поборами - и их регулярно попросту, без затей, обманывают с зарплатами. А теперь, с началом войны в Украине, российские власти их еще и принуждают отправляться на фронт «добровольцами». И таджикские власти дома им не рады.
Словом, для вербовщиков «хорасанитов» созданы практически идеальные условия. Равно как и для радикализации этих людей. При том, что многие из них считают примером успешного исламского государства Объединенные Арабские Эмираты, где вера процветает наряду с модернизацией и экономическим благополучием – жизнь толкает их на «черную сторону», где мракобесие, кровь и насилие.
Так что у «хорасанитов» хорошие шансы взорвать Центральную Азию и потрясти масштабными терактами ее соседей. Необходимый человеческий ресурс для этого у них в избытке. И не скоро закончится – здесь аналитики турецкой разведки правы.