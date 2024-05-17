Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул 13:35

Накануне haqqin.az обнародовал доклад, подготовленный Национальной академией разведки Турции. Главная фабула: «ИГИЛ-Хорасан» планируют «создать новую волну радикализации и террора посредством Центральной Азии». Для «ИГИЛ-Хорасан», которых мы далее будем также называть «хорасанитами», враги – весь мир. И Америка, и Европа, и шиитский Иран, и Россия, и режимы в странах Центральной Азии. И сражаться с ними она готова безжалостно и бесконечно. Что, естественно, требует человеческого ресурса. И здесь «хорасанитам» крупно повезло – они открыли настоящий Клондайк.

Но сначала – немного теории. ИГИЛ - группировка, в которой четко прослеживаются три периода истории ее существования. На первом этапе она являлась классической маргинальной и очень локальной группировкой, не имеющей внятно артикулированных целей и задач. Второй этап ИГИЛ начался, когда деклассированные представители режима Саддама Хусейна после поражения в войне и в правах взяли эту группировку в качестве инструмента возвращения к власти. И третий, современный, период - после разгрома ИГИЛ второго периода и возвращения группировки к статусу классической террористической. Но именно в этот период она, на основании критического анализа теоретического наследия своих предшественников, пережила период организационной трансформации, направленной на повышение собственной неуязвимости – и, одновременно, на расширение театра деятельности.

Суть этой трансформации заключалась к переходу в то состояние, при которой ей больше не нужно идейно мотивировать боевиков, создавать сложные когнитивные технологии. Достаточно лишь найти социально обездоленных и хронически бедных людей, готовых на любую работу, и предложить им решить их материальные проблемы. А где на постсоветском пространстве таких людей больше всего? Правильно, в государствах Центральной Азии. Там количество обездоленных нищих людей без малейших социальных перспектив и с неустойчивой идейной составляющей огромно. Возьмем Таджикистан. Его экономика умирает, правительство столь же враждебно относится ко многим формам ислама, как и к любым проявлениям инакомыслия. Местная служба безопасности следит за проповедями и религиозным персоналом, женщинам запрещено молиться в мечетях, а дети не могут получать религиозного образования. Все «иностранные» исламские обычаи, такие как ношение хиджаба по эмиратскому или турецкому образцу, запрещены, а мужчинам, получившим религиозное образование за границей, не разрешается становиться имамами по возвращении. То есть – часть мусульман принудительно загоняется в подполье.