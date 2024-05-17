Франция объявила военное положение в Новой Каледонии
После массовых акций протестов в Новой Каледонии Верховный совет Франции объявил на острове военное положение.
Власти Франции приказали военным взять под охрану все стратегические объекты острова.
Вчера сообщалось, что французские войска и полиция пока не могут восстановить контроль над тихоокеанской колонией Франции - Новой Каледонией, где началось восстание местного населения канаков.
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