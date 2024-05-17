Армения обсудила с ОБСЕ Южный Кавказ

В Страсбурге в рамках заседания Комитета министров Совета Европы министр ИД РА Арарат Мирзоян обменялся мнениями с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Яном Боргом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В продолжение обсуждений, состоявшихся в ходе визита в Ереван, были затронуты вопросы повестки ОБСЕ и региональные темы с акцентом на ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе.