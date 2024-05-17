У Шольца согласились сбивать российские ракеты
Депутаты Бундестага Германии из партии канцлера Олафа Шольца сочли возможным защитить небо Украины с территории НАТО, пишет Der Spiegel.
«Необходимо разместить германские зенитно-ракетные войска на территории НАТО на границе с Украиной для защиты воздушного пространства над Западной Украиной с помощью систем Patriot», - заявил журналу Der Spiegel военный эксперт СДПГ, член комитета Бундестага по обороне Джо Вайнгартен.
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