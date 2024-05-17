Суперинтрига в Премьер-лиге: кто окажется четвертым лишним? Два тура до финиша
Борьба за медали и путевки в еврокубки в азербайджанской футбольной Премьер-лиге достигла апогея. Такой напряженной борьбы за призовые места и попадание в континентальные турниры в нашем чемпионате не было давно.
Сегодня в рамках предпоследнего, 35-го тура три матча начнутся одновременно - в 17:00. В них сыграют четыре претендента на три билета в так называемую «зону УЕФА».
За два тура до финиша «Сумгаит» с 54 очками занимает 2-е место. У «Нефтчи» 53 очка, у «Зиря» и «Сабаха» - по 52.
Сегодня «Сабах» примет «Сумгаит», «Нефтчи» будет гостить у «Сабаила», а «Зиря» сыграет в Товузе с «Кяпязом». На игры «Сабах» - «Сумгаит» и «Сабаил» - «Нефтчи» приглашены иностранные видеоассистенты – бельгиец Натан Вербоомен и итальянец Давиде Герсини соответственно. Судить эти встречи будут азербайджанские арбитры – Инглаб Мамедов и Турал Гурбанов.
Важно напомнить, что «Зиря» имеет двойной шанс попасть в еврокубки. Команда Рашада Садыхова вышла в финал Кубка Азербайджана, в котором уже после завершения чемпионата, 2 июня, сыграет с «Карабахом». В случае победы «Зиря» получит путевку в Лигу Европы. Если же выиграет «Карабах», то в Лигу Европы отправится вторая команда чемпионата, а третья и четвертая – сыграют в Лиге конференций.
Обладатель 2-го места может определиться уже сегодня. Для этого нужна победа «Сумгаита» и потеря очков со стороны трех остальных конкурентов. Но это весьма маловероятный вариант. Скорее всего, все решится в последнем туре. 25 мая «Сумгаит» примет «Габалу», «Нефтчи» сыграет у себя с «Сабахом», а «Зиря» встретится дома с «Сабаилом».
Интересно, что самый приятный календарь оставшихся матчей у «Зиря». У поселковой команды нет игр с прямыми конкурентами. Две победы гарантируют дружине Садыхова как минимум 4-е место и выход в Лигу конференций.
35-й тур стартовал вчера матчем между «Карабахом» и «Туран-Товузом». Игра, не имевшая принципиального турнирного значения, завершилась со счетом 4:3 в пользу чемпиона. Тур завершится завтра матчем «Габала» - «Араз-Нахчыван».
Турнирное положение
1. «Карабах» - 82 очка (35 матчей)
2. «Сумгаит» - 54 (34)
3. «Нефтчи» - 53 (34)
4. «Зиря» - 52 (34)
5. «Сабах» - 52 (34)
6. «Туран-Товуз» - 45 (35)
7. «Сабаил» - 42 (34)
8. «Кяпяз» - 35 (34)
9. «Араз-Нахчыван» - 35 (34)
10. «Габала» - 23 (34).