Суперинтрига в Премьер-лиге: кто окажется четвертым лишним? Два тура до финиша

Эльмир Алиев, отдел спорта

Борьба за медали и путевки в еврокубки в азербайджанской футбольной Премьер-лиге достигла апогея. Такой напряженной борьбы за призовые места и попадание в континентальные турниры в нашем чемпионате не было давно.

Сегодня в рамках предпоследнего, 35-го тура три матча начнутся одновременно - в 17:00. В них сыграют четыре претендента на три билета в так называемую «зону УЕФА».

За два тура до финиша «Сумгаит» с 54 очками занимает 2-е место. У «Нефтчи» 53 очка, у «Зиря» и «Сабаха» - по 52.

Сегодня «Сабах» примет «Сумгаит», «Нефтчи» будет гостить у «Сабаила», а «Зиря» сыграет в Товузе с «Кяпязом». На игры «Сабах» - «Сумгаит» и «Сабаил» - «Нефтчи» приглашены иностранные видеоассистенты – бельгиец Натан Вербоомен и итальянец Давиде Герсини соответственно. Судить эти встречи будут азербайджанские арбитры – Инглаб Мамедов и Турал Гурбанов.

Натан Вербоомен
Давиде Герсини

Важно напомнить, что «Зиря» имеет двойной шанс попасть в еврокубки. Команда Рашада Садыхова вышла в финал Кубка Азербайджана, в котором уже после завершения чемпионата, 2 июня, сыграет с «Карабахом». В случае победы «Зиря» получит путевку в Лигу Европы. Если же выиграет «Карабах», то в Лигу Европы отправится вторая команда чемпионата, а третья и четвертая – сыграют в Лиге конференций.

Обладатель 2-го места может определиться уже сегодня. Для этого нужна победа «Сумгаита» и потеря очков со стороны трех остальных конкурентов. Но это весьма маловероятный вариант. Скорее всего, все решится в последнем туре. 25 мая «Сумгаит» примет «Габалу», «Нефтчи» сыграет у себя с «Сабахом», а «Зиря» встретится дома с «Сабаилом».

Интересно, что самый приятный календарь оставшихся матчей у «Зиря». У поселковой команды нет игр с прямыми конкурентами. Две победы гарантируют дружине Садыхова как минимум 4-е место и выход в Лигу конференций.

35-й тур стартовал вчера матчем между «Карабахом» и «Туран-Товузом». Игра, не имевшая принципиального турнирного значения, завершилась со счетом 4:3 в пользу чемпиона. Тур завершится завтра матчем «Габала» - «Араз-Нахчыван».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 82 очка (35 матчей)

2. «Сумгаит» - 54 (34)

3. «Нефтчи» - 53 (34)

4. «Зиря» - 52 (34)

5. «Сабах» - 52 (34)

6. «Туран-Товуз» - 45 (35)

7. «Сабаил» - 42 (34)

8. «Кяпяз» - 35 (34)

9. «Араз-Нахчыван» - 35 (34)

10. «Габала» - 23 (34).