Борьба за медали и путевки в еврокубки в азербайджанской футбольной Премьер-лиге достигла апогея. Такой напряженной борьбы за призовые места и попадание в континентальные турниры в нашем чемпионате не было давно.

Сегодня в рамках предпоследнего, 35-го тура три матча начнутся одновременно - в 17:00. В них сыграют четыре претендента на три билета в так называемую «зону УЕФА».

За два тура до финиша «Сумгаит» с 54 очками занимает 2-е место. У «Нефтчи» 53 очка, у «Зиря» и «Сабаха» - по 52.

Сегодня «Сабах» примет «Сумгаит», «Нефтчи» будет гостить у «Сабаила», а «Зиря» сыграет в Товузе с «Кяпязом». На игры «Сабах» - «Сумгаит» и «Сабаил» - «Нефтчи» приглашены иностранные видеоассистенты – бельгиец Натан Вербоомен и итальянец Давиде Герсини соответственно. Судить эти встречи будут азербайджанские арбитры – Инглаб Мамедов и Турал Гурбанов.