Гарибашвили раскритиковал западных дипломатов
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили назвал грубым вмешательством во внутренние дела страны выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси.
Гарибашвили назвал оскорбительным для Грузии участие зарубежных политиков в устроенном оппозицией митинге.
«Как это назвать, если не оскорбительным вмешательством во внутриполитические дела нашей страны? Что это, если не оскорбление? Неприемлемо, когда приезжает глава МИД иностранного государства [и выступает на митинге], тем более дипломат, это неписаный закон, это красная линия. И когда они выступают и учат нас уму с трибуны оппозиции, это неприемлемо. Какая же эта поддержка? Это грубое вмешательство, нарушение всего. И еще говорят нам о дружбе», - сказал экс-премьер.