Зеленский о контрнаступлении Украины

У Украины есть перспективы для нового контрнаступления. Но сначала нужно стабилизировать фронт и остановить наступление России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть перспективы. Для этого надо, прежде всего, стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас она нестабильна. Сейчас их очередь. Их нужно остановить. Мы их остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные и т.д.», - заявил глава государства.

На вопрос о том, будет ли контрнаступление ВСУ в 2025 году, Зеленский ответил: «Не могу сказать. Но знаю (когда будет), но не могу (сказать)».