Премьера Словакии пока не могут перевезти в столицу

Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, находится в сознании, но его состояние не позволит в ближайшие дни перевезти его из Банска-Бистрицы в больницу в Братиславе, сообщает вице-премьер Словакии Роберт Калиняк.

Как уточнила глава Минздрава Зузана Долинкова, состояние Фицо стабилизировано, а проведенная накануне новая операция, продолжавшаяся два часа, «внесла вклад к позитивному прогнозу развития».