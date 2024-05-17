13-17 мая Министерство культуры организовало тренинги для директоров и заместителей директоров музыкальных, художественных школ и центров, подведомственных главному Управлению культуры города Баку и управлению культуры Апшерон-Хызинского района.

Тренинги прошли в детской школе искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде. Всего в тренингах приняло участие 70 человек, разделенных на 6 групп. Тренинги были проведены по 5 направлениям тем, включая «Эффективное общение», «Эмоциональный интеллект», «Тайм-менеджмент» и т.д.

На тренингах, проведенных специалистами Центра исследований и разработок в образовании, участники получили много практических навыков, а также узнали, как повысить эффективность управления коллективом. По итогам тренинга участникам были вручены сертификаты.