Израиль уничтожил палестинского командира в Рафахе
Израильские военные авиаударом ликвидировали в восточной части города Рафах одного из командиров "Исламского джихада", сообщает армейская пресс-служба.
Согласно заявлению военных, ликвидированный руководил логистикой в рафахской бригаде военного крыла "Исламского джихада".
"Он отвечал за подготовку террористической организации к операциям против сухопутных подразделений Армии обороны Израиля в этом районе", - отметили в пресс-службе.
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