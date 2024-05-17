Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла в Южном региональном центре граждан из Масаллинского, Джалилабадского, Ленкоранского и других районов.

Во время приема гражданам были предоставлены юридические консультации, некоторые их проблемы были решены на месте. Для решения некоторых проблем будут направлены обращения в соответствующие государственные структуры.

Пришедшим на прием гражданам также была предоставлена информация о 916 колл-центрах и других средствах связи, работающих в режиме 24/7.