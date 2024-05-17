Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 16:55

В интервью телеканалу France-2 глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан в беспорядках в… Новой Каледонии. Как-то несерьезно получается: мировая держава с многовековой историей и колоссальной военно-экономической мощью обвиняет небольшую страну из далекого Южного Кавказа, лишь недавно получившей независимость, да и, к тому же, расположенный более чем в 16 тысячах километров от Новой Каледонии, в разжигании беспорядков в своей заокеанской колонии. С чего бы?

Министерство иностранных дел Азербайджана достаточно ясно дало понять Парижу всю неуместность подобных обвинений, указав, в частности, что, прежде чем обвинять Баку в поддержке волны протестов за независимость в Новой Каледонии, министру Дарманену следовало бы сосредоточиться на политике Франции в отношении своих заморских регионов, которая, собственно, и привела к этим протестам. Напомним в этой связи, что причиной беспорядков стал проект конституционного закона Франции, по которому те, кто прожил в Новой Каледонии более десяти лет, могут голосовать на местных выборах. Сейчас законопроект находится в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции). При этом в настоящее время право голоса в Новой Каледонии есть только у тех, кто внесен в избирательные списки на момент подписания в 1998 году Нумейского соглашения, предоставившего территориям значительную автономию от Франции. Новый закон вызвал негодование у сторонников независимости Новой Каледонии — они опасаются, что, если электорат расширят за счет европейцев, переехавших на территории за последние 20 лет, то они останутся в меньшинстве. Другими словами, было совершенно очевидно, что вопрос перерастания недовольства в акты массового неповиновения коренного населения Новой Каледонии – это вопрос времени. Для этого достаточно было прислушаться к выступлениям представителей Канакского социалистического фронта национального освобождения Новой Каледонии.

Манифестации против закона, начавшиеся 13 мая достаточно мирно, вскоре переросли в погромы. Протестующие поджигали торговые центры и государственные учреждения, произошли столкновения и перестрелки с полицией... По словам главы МВД Франции, в тот день пострадали 54 полицейских, 82 человека были задержаны. «Сотни человек пострадали в Новой Каледонии, десятки домов, предприятий сожжены. На протяжении трех дней мы направляем отряды GIGN (полицейский спецназ - ред.) для спасения граждан», — заявил 15 мая Жеральд Дарманен в эфире радио RTL. В тот же день премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что Париж введет на остров дополнительные войска для охраны морских портов и аэропортов и ограничит там работу TikTok. Тогда же Париж объявил о введении в Новой Каледонии режима чрезвычайного положения. По последним доступным данным, в результате столкновений местных жителей с полицией четыре человека погибли, около двухсот были задержаны. Ущерб от столкновений местная торгово-промышленная палата оценивает в 200 миллионов евро.

Президент Эммануэль Макрон предложил избранным представителям Новой Каледонии провести обмен мнениями в режиме видеоконференции, однако разговаривать с президентом Франции депутаты Новой Каледонии наотрез отказались. Так в чем же тут вина Азербайджана, на которой настаивает официальный Париж? Как именно Азербайджан с его достаточно скромными возможностями мог повлиять на политическую ситуацию в далеком и подвластном Франции тихоокеанском регионе? Посоветовать Эммануэлю Макрону прислушаться к призывам протестующих, требовавших от Парижа не вносить законодательные изменения без учета позиции местного населения? Порекомендовать лидеру Пятой Республики не нарушать Нумейское соглашение, подписанное в 1998 году между Францией и Новой Каледонией? Но ведь это сочли бы вмешательством нашей страны во внутренние дела Французской Республики!

Увы, Париж однозначно и целенаправленно настроен против Баку. И в этом настрое, как и прежде, отчетливо звучат армянские мотивы. Анн-Лоранс Петель, руководитель парламентской группы дружбы «Франция-Армения» Национального собрания, пишет, что за дестабилизацией в Новой Каледонии стоит Бакинская инициативная группа, созданная Азербайджаном. Мол, Франция стала мишенью Баку потому, что поддерживает армянскую демократию, атакованную азербайджанской диктатурой. Да уж, умеют во Франции поставить все с ног на голову. Вот и выходит в их интерпретации, что армянский агрессор и оккупант – это демократия, а Азербайджан, освободивший свои земли от десятилетий оккупации - диктатура. Но самое поразительное то, что подобные оценки выносит именно Франция – единственная в мире страна, сохранившая колониальные владения! К сожалению, подобная «оценочность» характерна для многих французских политиков. По словам депутата Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами, после проведения «этнической чистки» в Карабахе Баку долгое время вел агрессивную пропаганду, которая, якобы, «подпитывала насилие в Новой Каледонии». Но позвольте, господа! Если «бакинская пропаганда» столь всемогуща и всеохватна, что способна спровоцировать государственный переворот в бесконечно далекой Новой Каледонии, почему тогда колоссальные усилия Франции с ее влиянием, ядерным потенциалом, богатством и заморскими колониями, подпитывающая Армению деньгами и оружием, не способны изменить ситуацию на Южном Кавказе, к чему так долго и настойчиво стремится официальный Париж?