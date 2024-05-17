Если Азербайджан влияет на ситуацию в Тихом океане… горячая тема
В интервью телеканалу France-2 глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан в беспорядках в… Новой Каледонии.
Как-то несерьезно получается: мировая держава с многовековой историей и колоссальной военно-экономической мощью обвиняет небольшую страну из далекого Южного Кавказа, лишь недавно получившей независимость, да и, к тому же, расположенный более чем в 16 тысячах километров от Новой Каледонии, в разжигании беспорядков в своей заокеанской колонии.
С чего бы?
Министерство иностранных дел Азербайджана достаточно ясно дало понять Парижу всю неуместность подобных обвинений, указав, в частности, что, прежде чем обвинять Баку в поддержке волны протестов за независимость в Новой Каледонии, министру Дарманену следовало бы сосредоточиться на политике Франции в отношении своих заморских регионов, которая, собственно, и привела к этим протестам.
Напомним в этой связи, что причиной беспорядков стал проект конституционного закона Франции, по которому те, кто прожил в Новой Каледонии более десяти лет, могут голосовать на местных выборах. Сейчас законопроект находится в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции). При этом в настоящее время право голоса в Новой Каледонии есть только у тех, кто внесен в избирательные списки на момент подписания в 1998 году Нумейского соглашения, предоставившего территориям значительную автономию от Франции. Новый закон вызвал негодование у сторонников независимости Новой Каледонии — они опасаются, что, если электорат расширят за счет европейцев, переехавших на территории за последние 20 лет, то они останутся в меньшинстве.
Другими словами, было совершенно очевидно, что вопрос перерастания недовольства в акты массового неповиновения коренного населения Новой Каледонии – это вопрос времени. Для этого достаточно было прислушаться к выступлениям представителей Канакского социалистического фронта национального освобождения Новой Каледонии.
Манифестации против закона, начавшиеся 13 мая достаточно мирно, вскоре переросли в погромы. Протестующие поджигали торговые центры и государственные учреждения, произошли столкновения и перестрелки с полицией... По словам главы МВД Франции, в тот день пострадали 54 полицейских, 82 человека были задержаны.
«Сотни человек пострадали в Новой Каледонии, десятки домов, предприятий сожжены. На протяжении трех дней мы направляем отряды GIGN (полицейский спецназ - ред.) для спасения граждан», — заявил 15 мая Жеральд Дарманен в эфире радио RTL.
В тот же день премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что Париж введет на остров дополнительные войска для охраны морских портов и аэропортов и ограничит там работу TikTok. Тогда же Париж объявил о введении в Новой Каледонии режима чрезвычайного положения.
По последним доступным данным, в результате столкновений местных жителей с полицией четыре человека погибли, около двухсот были задержаны. Ущерб от столкновений местная торгово-промышленная палата оценивает в 200 миллионов евро.
Президент Эммануэль Макрон предложил избранным представителям Новой Каледонии провести обмен мнениями в режиме видеоконференции, однако разговаривать с президентом Франции депутаты Новой Каледонии наотрез отказались.
Так в чем же тут вина Азербайджана, на которой настаивает официальный Париж? Как именно Азербайджан с его достаточно скромными возможностями мог повлиять на политическую ситуацию в далеком и подвластном Франции тихоокеанском регионе?
Посоветовать Эммануэлю Макрону прислушаться к призывам протестующих, требовавших от Парижа не вносить законодательные изменения без учета позиции местного населения? Порекомендовать лидеру Пятой Республики не нарушать Нумейское соглашение, подписанное в 1998 году между Францией и Новой Каледонией?
Но ведь это сочли бы вмешательством нашей страны во внутренние дела Французской Республики!
Увы, Париж однозначно и целенаправленно настроен против Баку. И в этом настрое, как и прежде, отчетливо звучат армянские мотивы. Анн-Лоранс Петель, руководитель парламентской группы дружбы «Франция-Армения» Национального собрания, пишет, что за дестабилизацией в Новой Каледонии стоит Бакинская инициативная группа, созданная Азербайджаном. Мол, Франция стала мишенью Баку потому, что поддерживает армянскую демократию, атакованную азербайджанской диктатурой.
Да уж, умеют во Франции поставить все с ног на голову. Вот и выходит в их интерпретации, что армянский агрессор и оккупант – это демократия, а Азербайджан, освободивший свои земли от десятилетий оккупации - диктатура. Но самое поразительное то, что подобные оценки выносит именно Франция – единственная в мире страна, сохранившая колониальные владения!
К сожалению, подобная «оценочность» характерна для многих французских политиков. По словам депутата Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами, после проведения «этнической чистки» в Карабахе Баку долгое время вел агрессивную пропаганду, которая, якобы, «подпитывала насилие в Новой Каледонии».
Но позвольте, господа! Если «бакинская пропаганда» столь всемогуща и всеохватна, что способна спровоцировать государственный переворот в бесконечно далекой Новой Каледонии, почему тогда колоссальные усилия Франции с ее влиянием, ядерным потенциалом, богатством и заморскими колониями, подпитывающая Армению деньгами и оружием, не способны изменить ситуацию на Южном Кавказе, к чему так долго и настойчиво стремится официальный Париж?
То ли французская пропаганда утратила былую эффективность, то ли ее лживость настолько очевидна, что в нее просто перестали верить.
Возвращаясь же к беспорядкам в Новой Каледонии, остается констатировать, что они в очередной раз доказывают полный провал французской политики.
Да, народы Африки и Азии, страдающие, в том числе, и от французской политики, нашли сегодня в Азербайджане поддержку и понимание.
Да, будучи председателем Движения неприсоединения, Азербайджан действительно создал в июле 2023 года Бакинскую инициативную группу, цель которой - полная ликвидация последствий пресловутого колониализма. Эта группа призвана поддерживать народы, требующие автономии или независимости, и добиваться включения их в список государств ООН, подлежащих деколонизации, в который уже входят Французская Полинезия и Новая Каледония.
Да, Азербайджан преследует благородную цель полного уничтожения последствий колониализма – самого уродливого рудимента, сохранившегося в просвещенном XXI веке.
Но что поделать, если президент Макрон крайне недоволен сближением народов бывших французских колоний с Баку. При этом забывая, что именно Франция десятилетиями активно поддерживала армянских сепаратистов Карабаха, противореча тем самым четырем резолюциям ООН, ею же подписанными!
Так что, не Баку виновен во всех бедах Пятой Республики. Перефразируя Джека Лондона, можно сказать, что, в отличие от многих стран мира, ветер перемен дует не в спину Франции, а в ее лицо.