Трамп хочет подмять под себя Минюст и ФБР

Некоторые члены команды Дональда Трампа составили план об установлении контроля над Минюстом и ФБР, если экс-президент снова придет к власти, пишет Reuters.

План, отмечает издание, состоит из двух частей:

— сперва в Минюст будут назначены убежденные консерваторы, которые вряд ли станут перечить указаниям из Белого дома. Затем ведомство будет реструктуризовано, чтобы ключевые решения были сосредоточены в руках лояльных Трампу чиновников;

— ФБР, согласно рассказам собеседников агентства, планируют ограничить в полномочиях, а многие обязанности Бюро — передать другим правоохранительным органам. Изучается также возможность ликвидации должности главного юрисконсульта ФБР, офис которого одобрил расследование по подозрению в сотрудничестве предвыборного штаба Трампа с Москвой в 2016 году.