Путин рассказал Токаеву о поездке в Китай
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин поздравил Токаева с прошедшим днем рождения и рассказал о своих впечатлениях от поездки в Китай. Президенты обсудили «некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», а также подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества».