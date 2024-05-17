Зеленский об F-16

Первые F-16, которые получит Украина в 2024 году, не сыграют ключевую роль на фронте, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«В этом году (F-16 поступят в Украину). Первые (F-16) не сыграют ключевую роль. Нам нужно ко всему относиться справедливо и с пониманием. Первые не сыграют, потому что их количество будет недостаточно. Но это первые шаги», - рассказал украинский лидер.

Как писали СМИ, первые истребители F-16, которые будут поставлены Западом, прибудут в Украину в июне-июле.