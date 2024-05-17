Главный соратник Эрдогана анонсировал разгром «глубинного государства» в Турции

Лидер ультраправой Партии националистического движения Турции Довлет Бахчели провел встречу с председателями муниципалитетов турецких городов, на которой рассказал об арестах полицейских чиновников Анкары несколько дней назад.

«Мы никогда не сможем сотрудничать с группами, которые строят незаконные структуры и иерархические системы, такие как FETÖ, внутри государства, скапливают силы, борются за влияние и создают разногласия, чтобы идентифицировать и уничтожить всех, кто не является членом их собственной секты или сообщества. Турция – правовое государство», - подчеркнул Бахчели.

Он подчеркнул, что Партия националистического движения «не может иметь дел с теми, кто совершает покушения».

«Как только пути государства и закона расходятся, оно (государство) ничем не будет отличаться от мафии. Никто не должен пытаться подорвать наше внутреннее спокойствие, используя грязные сценарии, специальные инструкции, показания тайных свидетелей, злоупотребление служебным положением.

Если такая попытка произойдет, то те, кто осмелится это сделать, должны быть полностью разгромлены, их связи и ячейки внутри государства, общества и СМИ - аннулированы, изолированы и немедленно наказаны. Когда речь идет о будущем государства и нации, на такое нельзя закрывать глаза», - подчеркнул Бахчели.