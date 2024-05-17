КНДР будет «стремиться повысить стратегическую роль» своих ядерных сил к 2025 году в соответствии с планом Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын во время посещения одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса.

«Товарищ Ким Чен Ын обозначил стратегические задачи для того, чтобы сфера обороны с честью выполнила важнейшую миссию, призванную надежно гарантировать мирную жизнь, безопасность нашего народа. По его словам, если план военного производства, поставленный ЦВК ТПК в качестве ожидаемой цели до 2025 года, будет реализован, наши ядерные силы столкнутся с весьма существенными изменениями, а их стратегическое положение значительно укрепится», - отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын также заявил о «необходимости наращивания подавляющих сил сдерживания ядерной войны в ответ на ситуацию с безопасностью, сложившуюся из-за безрассудных происков со стороны врагов». Он подчеркнул, что «следует без сбоев, без колебания ускорять производственную деятельность, направленную на стремительное укрепление ядерных вооруженных сил». «Враги будут бояться и не посмеют играть с огнем только тогда, когда они своими глазами увидят ядерную боевую готовность нашего государства», - указал лидер КНДР.