Лавров заявил, что Россия везде победит

«Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада» продолжается и находится в полном разгаре, заявил глава МИД России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

«Острая фаза военно-политического противостояния России с Западом продолжается и находится, если так можно сказать, в полном разгаре. Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей», - сказал Лавров.

По его словам, Россия «остается открытой к диалогу с Западом относительно безопасности и стратегической стабильности, но только с учетом интересов обеих сторон». «Не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга».

«Европа как партнер для России не будет актуальна как минимум в течение одного поколения. Мы это ощущаем на практике практически повседневно», - добавил Лавров.

Он заявил, что Москва «отстоит свои интересы на украинском направлении и в отношениях с Западом».

«Свои интересы на украинском, на западном и европейском направлениях Россия, нет сомнений, отстоит. Это по большому счету понимают в мире практически все иностранные коллеги, с которыми приходится общаться», - сказал министр.

По его словам, организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой», у которой «нет никакой перспективы».

«Наращивание Западом поставок дальнобойных вооружений Украине Россия воспринимает как сигнал о том, что к серьезному разговору там не готовы. Это означает, что они сделали выбор в пользу выяснения отношений на поле боя», - добавил Лавров.