Отдел информации 20:09

На глобальном климатическом саммите COP29, который пройдет в Баку этой осенью, планируется найти источник триллионов долларов ежегодных инвестиций, чтобы остановить глобальное потепление и спасти планету от климатической катастрофы. Как пишет The Guardian, найти деньги будет непросто: для этого «необходимо достичь компромисса между богатым Севером и бедным Югом». Как известно, в декабре в прошлом году на саммите CОР28 в Дубае страны договорились «перейти» от ископаемого топлива к зеленой энергии. Впервые за 30 лет глобальных климатических конференций были выявлены и устранены причины климатического кризиса – ископаемое топливо. Это называли свидетельством огромной власти производителей ископаемого топлива над остальным миром. По словам Антониу Гутерриша, генерального секретаря ООН, они «держат человечество за горло».

На бакинской конференции акцент сместится с того, чего слишком много – ископаемого топлива, на то, чего остро не хватает сторонникам действий: финансы. Чтобы сократить выбросы парниковых газов, сделать существующую в мире инфраструктуру более устойчивой к экстремальным погодным условиям, осуществить зеленый переход, необходимый для удержания глобальной температуры в пределах 1,5°C от доиндустриального уровня, требуются огромные инвестиции. Согласно отчету, подготовленному экономистами Лордом Стерном и Верой Сонгве, к 2030 году ежегодно потребуется около 2,4 триллиона долларов только для того, чтобы развивающиеся страны, за исключением Китая, могли осуществить необходимые изменения. Фиона Харви, редактор газеты по вопросам окружающей среды, посетила Баку, чтобы выяснить, где будут найдены эти триллионы долларов, необходимые для будущего человечества. Она пишет, что Азербайджан также является нефтегазовой страной, и «запах нефти можно почувствовать уже при въезде в Баку».

«С берегов Каспийского моря, на котором построен город, вечно видны танкеры. Вспышки нефтеперерабатывающих заводов недалеко от центра освещают ночное небо, и вам не придется далеко ехать, чтобы увидеть поля «кивающих ослов», небольшие нефтяные скважины с поршневыми насосами высотой около 6 метров, которые в своем ярко-красном цвете выглядят почти празднично. Этот город станет интересной площадкой для проведения 29-й климатической конференции стран ООН, которая пройдет на Олимпийском стадионе в ноябре», — отмечает автор. Газета пишет, что хотя Азербайджан и является нефтегазовой страной, он переходит на возобновляемые источники энергии и расширяет использование энергии ветра и солнца. Министр экологии и природных ресурсов, руководитель COP29 Мухтар Бабаев заявил в беседе с британской журналисткой, что Азербайджан может стать «мостом между богатым глобальным Севером и бедным глобальным Югом».

«Мы хотели бы пригласить все страны, особенно страны-производители ископаемого топлива, объединиться в этом процессе. Потому что понимаем свою ответственность. Думаем, что вместе мы сможем сделать больше. Нужно обеспечить доступность, доступность, доступность финансов», — сказал Бабаев, добавив: «Донорам из развитого мира необходимо очень внимательно выслушать позицию развивающихся стран». Основная цель CОР29 — установить «новую коллективную количественную цель» для такого финансирования. Мохамед Адоу, директор аналитического центра Power Shift Africa, считает, что эти деньги могут привести к трансформации в борьбе за пригодный для жизни климат. «Для решения климатического кризиса нужны две вещи: политическая воля и финансовые инвестиции. Во многих частях глобального Юга есть политическая воля, но не хватает инвестиций», — сказал он. «Получение долгосрочной финансовой цели жизненно важно для разблокирования энергетического перехода во всем мире, который нам нужен для снижения выбросов». Деньги не могут прийти достаточно скоро для таких стран, как Замбия, которая сталкивается с жестоким голодом из-за самого засушливого сельскохозяйственного сезона за более чем 40 лет. Министр окружающей среды Коллинз Нзову заявил:

«Африка очень мало способствовала изменению климата. Наши выбросы CO2 практически незначительны. И все же последствия, от которых страдает Африка, очень серьезны». Но получить финансирование для таких стран практически невозможно, потому что кредиторы отказываются или привязывают к этому высокие процентные ставки и обременительные условия, поскольку считают, что бедные страны занимают слишком рискованную позицию. Нзову сказал: «Ощущение риска, которое они придают Африке, очень велико. Во-первых, большая проблема заключается в том, что финансирование дорогое. Во-вторых, это то, что оно недоступно. В-третьих, этого совершенно недостаточно. Условия, выдвинутые для того, чтобы Африка получила доступ к этим финансам, практически невыполнимы». На Мальдивах также крайне необходимы инвестиции, где последствия повышения уровня моря и штормовых нагонов угрожают выживанию островитян. Но Мохамед Саид, министр экономики, сказал, что государство-архипелаг, как и другие уязвимые страны, встречает в основном оправдания, а не помощь. «Когда вы приходите и стучите в их дверь с просьбой об инвестициях в климат, банки, частные фирмы и кредиторы, они говорят, что это слишком много, слишком рискованно, чтобы инвестировать в них, нам нужно провести больше исследований, больше выводов, больше самоанализа», — сказал он. Сама уязвимость таких стран используется против них. «Они задают вопрос: выживет ли ваша страна?». Как пишет автор, проблема для Азербайджана и ООН заключается в том, что, хотя СОР29 несет ответственность за достижение финансового урегулирования, но рычаги власти находятся в другом месте. Всемирный банк является крупнейшим финансовым институтом развития в мире, но в глазах многих более бедных стран в последние годы он потерпел неудачу в финансировании борьбы с изменением климата.

Но кто должен быть основными источниками климатического финансирования? Определение того, какие страны являются развивающимися, осталось неизменным с 1992 года, но с тех пор многие развивающиеся экономики быстро росли с точки зрения доходов и выбросов. «Если бы договор по климату писался сегодня, было бы абсурдно упоминать Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Южную Корею и другие государства с высоким доходом на душу населения, многие из которых являются результатом нефтяного богатства, наряду с такими странами, как Чад, Буркина-Фасо и Бангладеш», — говорится в статье. Вопке Хукстра, комиссар ЕС по вопросам климата, настаивает на том, что круг стран-доноров должен быть расширен. «Мы больше не можем прятаться за логикой развитых и развивающихся», — сказал он. —«Нам необходимо перейти к парадигме ответственности».