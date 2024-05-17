В России начались аресты активов крупнейших европейских банков

Российские власти запустили череду арестов имущества «дочек» европейских банков, которые продолжали работать в России после начала войны с Украиной.

В пятницу, 17 мая, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы ЮниКредит Банка — дочерней структуры крупнейшей в Италии банковской группы Unicredit.

У банка, который является одной из старейших коммерческих организаций в стране и принадлежит итальянским акционерам с 2005 года, были арестованы ценные бумаги, недвижимость и счета на 462,7 млн евро.

В субботу, 18 мая, аналогичные меры суд ввел в отношении двух немецких банков — Deutsche Bank (крупнейшего в Европе) и Commerzbank (четвертого по размеру активов в Германии).

У Deutsche суд арестовал 100% долей в уставном капитале российской «дочки» («Дойче Банк»), а также в ООО «Технологический центр Дойче Банка». Кроме того, под арестом оказались счета, ценные бумаги и недвижимое имущество на сумму в пределах 238,6 млн.

Сумма арестованного имущества Commerzbank составляет 93,7 млн евро. Обеспечительные меры наложены на 100% его долей в российской «дочке» (Коммерцбанк (Евразия), а также ценные бумаги и денежные средства.

Все три ареста произведены по иску «Русхимальянса» — «дочерней» структуры «Газпрома», которая является оператором строительства газохимического комплекса в Усть-Луге. Компания обвиняет европейские кредитные организации в неисполнении банковских гарантий по проекту, который был задуман как один из крупнейших в мире и должен был перерабатывать 45 млрд кубометров газа ежегодно.