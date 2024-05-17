Израиль вернул тело убитого ХАМАС израильтянина

Армия и разведка Израиля в результате совместной операции вернули тело своего гражданина, убитого ХАМАС во время теракта 7 ноября.

По данным израильских СМИ, Рон Биньямин был убит во время жестокого террористического нападения, совершенного 7 октября в Маалот-Эйхим, и его тело было похищено в Газу боевиками ХАМАС.

Его тело было возвращено в ходе совместной операции сил ЦАХАЛ и ШАБАК на основании информации, полученной как по результатам допросов, проведенных ШАБАК с боевиками, захваченными на территории сектора Газа, так и по данным разведки, собранным командованием по делам военнопленных и пропавших без вести разведывательного управления.

После проведения процедуры опознания, осуществленной представителями медицинских служб в Национальном институте судебной медицины и полицией Израиля, в течение дня представители ЦАХАЛ уведомили об этом семью.